Il 17enne ha convinto i genitori no-vax: "Mi vaccino, ci sono rimasti male. Ma poi hanno capito" (Di giovedì 15 luglio 2021) “hanno capito che non sono più un bambino e che anche se gli voglio bene questo non vuol dire che non posso avere opinioni diverse dalle loro”. Potrà vaccinarsi contro il covid il 17enne fiorentino che si era rivolto a un avvocato per poter ricevere la dose nonostante il parere contrario dei genitori.“Il padre e la madre - annuncia l’avvocato Gianni Baldini che lo assiste, presidente dell’Associazione matrimonialisti della Toscana - hanno firmato la liberatoria”. Col documento, predisposto dal legale, i genitori hanno dato il loro consenso declinando però ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 15 luglio 2021) “che nonpiù un bambino e che anche se gli voglio bene questo non vuol dire che non posso avere opinioni diverse dalle loro”. Potrà vaccinarsi contro il covid ilfiorentino che si era rivolto a un avvocato per poter ricevere la dose nonostante il parere contrario dei.“Il padre e la madre - annuncia l’avvocato Gianni Baldini che lo assiste, presidente dell’Associazione matrimonialisti della Toscana -firmato la liberatoria”. Col documento, predisposto dal legale, idato il loro consenso declinando però ...

