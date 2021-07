Il 17enne di Firenze ha vinto la battaglia per vaccinarsi: i genitori hanno dato l’ok (Di giovedì 15 luglio 2021) Matteo (nome di fantasia), il ragazzino 17enne toscano ha ottenuto il diritto di vaccinarsi nonostante il veto dei genitori no vax. “Potrà finalmente vaccinarsi! Il 17enne fiorentino con i genitori no vax si era rivolto all’avvocato per potersi vaccinare e oggi finalmente i suoi genitori hanno firmato la liberatoria. In 27 minori toscani si sono rivolti all’Associazione matrimonialisti per potersi vaccinare contro la volontà dei genitori. Questi ragazzi sono un esempio di senso civico e di responsabilità”, ha scritto il presidente del ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 15 luglio 2021) Matteo (nome di fantasia), il ragazzinotoscano ha ottenuto il diritto dinonostante il veto deino vax. “Potrà finalmente! Ilfiorentino con ino vax si era rivolto all’avvocato per potersi vaccinare e oggi finalmente i suoifirmato la liberatoria. In 27 minori toscani si sono rivolti all’Associazione matrimonialisti per potersi vaccinare contro la volontà dei. Questi ragazzi sono un esempio di senso civico e di responsabilità”, ha scritto il presidente del ...

