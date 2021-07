Ignazio Moser compie 29 anni | il compleanno insieme ad amici | famiglia e alla sua Chechu Le immagini

(Di giovedì 15 luglio 2021)ha compiuto 29a lui la suae tantiche hanno condiviso sui social i momenti clou della festa e messaggi di auguri. Ma è stata proprio Cecilia Rodriguez a condividere il messaggio più bello per il festeggiato.29Super festa per, lo sportivo ex naufrago dell’Isola dei Famosi ha compiuto 29il 14 luglio. Per lui una giornata speciale vissuta all’insegna dei festeggiamenti, degli ...

Una festa semplice, per pochi intimi, ma piena di amore e allegria quella per i 29 anni di. A cena con lui al ristorante c'erano i genitori Francesco e Carla, i nipoti, il cugino Moreno e l'immancabile Cecilia Rodriguez , da tre anni al suo fianco e sempre più innamorata. '...Una delle coppie più innamorate del mondo dello spettacolo. Cecilia efesteggiano così il compleanno del bel trentino... Cecilia Rodriguez ha pubblicato un post ...e il figlio di Francesco...Super festa per Ignazio Moser, lo sportivo ex naufrago dell’Isola dei Famosi ha compiuto 29 anni il 14 luglio. Per lui una giornata speciale vissuta all’insegna dei festeggiamenti, degli amici e della ...Una festa semplice, per pochi intimi, ma piena di amore e allegria quella per i 29 anni di Ignazio Moser. A cena con lui al ristorante c'erano i genitori Francesco e Carla, i nipoti, il cugino Moreno ...