I vermi della farina gialli essiccati sono il nuovo alimento degli europei!

In Europa da poche settimane è consentito l'impiego di vermi della farina gialli essiccati come nuovo alimento. A seguito di una rigorosa valutazione scientifica da parte dell'Efsa (Agenzia europea per la sicurezza alimentare), è arrivata la prima vera autorizzazione a immettere gli insetti come nuovi alimenti sul mercato comunitario europeo. Il nuovo alimento può essere usato come un insetto essiccato intero come spuntino o come ingrediente in numerosi prodotti alimentari, ad esempio come polvere in prodotti proteici, biscotti o ...

