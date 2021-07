I ragazzini che terrorizzavano il quartiere Marconi di Roma 

Leggi su agi

(Di giovedì 15 luglio 2021) AGI - Una baby gang composta da almeno una trentina di giovanissimi terrorizzava commercianti e coetanei neldella capitale con violenze, aggressioni, atti intimidatori e rapine. In tutto gli agenti del commissariato San Paolo e della Sezione Volanti hanno denunciato 14 ragazzi tra i 14 e i 19 anni. Il gruppo si faceva chiamare “Anundo gang's”, come il nome che era stata data alla chat per comunicare tra loro su Whatsapp. Sono 5 le vittime accertate del branco: un commerciante rapinato di 2.500 euro, un ragazzo picchiato per aver discusso con loro, un immigrato indiano malmenato perché aveva osato sedersi su di una panchina nel loro ...