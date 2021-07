I dolcissimi auguri di Lino Guanciale alla moglie Antonella Liuzzi | “Sei sempre più bella”

Leggi su cityroma

(Di venerdì 16 luglio 2021) Solitamenteè uno dei volti dello spettacolo che meno ama mettere in piazza la sua vita privata, per questo glirivoltisua dolce metà,, nel giorno del suo compleanno risultano ancora più speciali. Pubblicando una foto in bianco e nero scrive: “amore mio seipiù”. L'articolo proviene da City Roma News.