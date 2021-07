I cubani in Italia: “62 anni di paura, ora siamo pronti a pretendere la libertà” (Di giovedì 15 luglio 2021) “Un popolo che da 62 anni vive nella paura, è questa la realtà di Cuba, dove dal giorno zero della prima manifestazione, l’11 luglio scorso a San Antonio de los Banos, la gente scende in piazza a manifestare per chiedere un cambio di sistema, per avere libertà, libere elezioni, e protestare contro la repressione”. A sottolinearlo da Roma è Luis Ernesto Hernandez Mena, uno dei responsabili dei gruppi cubani in Italia e vicepresidente di una nascente associazione di volontariato, ‘Todos por Cuba’. (VIDEO) “Non si tratta di un problema economico, alla base della protesta non c’è la crisi economica, la ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 15 luglio 2021) “Un popolo che da 62vive nella, è questa la realtà di Cuba, dove dal giorno zero della prima manifestazione, l’11 luglio scorso a San Antonio de los Banos, la gente scende in piazza a manifestare per chiedere un cambio di sistema, per avere, libere elezioni, e protestare contro la repressione”. A sottolinearlo da Roma è Luis Ernesto Hernandez Mena, uno dei responsabili dei gruppiine vicepresidente di una nascente associazione di volontariato, ‘Todos por Cuba’. (VIDEO) “Non si tratta di un problema economico, alla base della protesta non c’è la crisi economica, la ...

Advertising

Nenonet1 : Senza dimenticare i 50 medici cubani volontari arrivati in Italia nella prima peggiore fase della pandemia. Onore a… - Antigon25386936 : In dettaglio, ecco ciò che si dovrebbe conoscere prima di azzardare giudizi su Cuba. Sordide le calunnie relative a… - Vilymbellagmai1 : RT @Vilymbellagmai1: @ItalyMFA @luigidimaio @osce_odihr @MatteoMecacci min d' l'estero rep.d'italia ,Luigi di maio noi cittadini italo cuba… - skoda_sergio : RT @skoda_sergio: @FiorellaMannoia @JoseCarlosRRuiz .....e coi medici cubani che son venuti in Italia, in quel momento storico drammatico,… - skoda_sergio : @FiorellaMannoia @JoseCarlosRRuiz .....e coi medici cubani che son venuti in Italia, in quel momento storico dramma… -