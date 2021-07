“Ho un cancro al seno”: la drammatica rivelazione della 19enne star di Netflix (Di giovedì 15 luglio 2021) La rivelazione che ha scioccato tutti risale a quasi due settimane fa, quando Miranda McKeon, giovane attrice divenuta la star di Netflix nella serie “Chiamatemi Anna” ha rivelato ai suoi fan e followers di essere malata di un cancro al seno. Lo ha fatto attraverso un post pubblicato su Instagram dove è seguita da quasi un milione di followers. Condividendo immagini che la ritraggono in uno studio medico e il referto dove spiega la sua diagnosi. Leggi anche -> In lotta contro il cancro: il dramma di un componente della band culto di inizio millennio La ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 15 luglio 2021) Lache ha scioccato tutti risale a quasi due settimane fa, quando Miranda McKeon, giovane attrice divenuta ladinella serie “Chiamatemi Anna” ha rivelato ai suoi fan e followers di essere malata di unal. Lo ha fatto attraverso un post pubblicato su Instagram dove è seguita da quasi un milione di followers. Condividendo immagini che la ritraggono in uno studio medico e il referto dove spiega la sua diagnosi. Leggi anche -> In lotta contro il: il dramma di un componenteband culto di inizio millennio La ...

