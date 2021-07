«Ho deluso tutti ma il vostro odio non mi spezzerà»: Saka rompe il silenzio e risponde agli insulti razzisti dopo la finale di Euro 2020 (Di giovedì 15 luglio 2021) «Sono stato lontano dai social per qualche giorno, per passare del tempo con la mia famiglia e riflettere sulle ultime settimane. Questo messaggio non potrà descrivere a pieno quanto io sia grato per tutto l’amore ricevuto. Per questo, sento l’esigenza di ringraziare tutti quelli che mi hanno supportato». Inizia così la lettera di Bukayo Saka, esterno della nazionale inglese e autore del decisivo e fatidico errore durante i rigori nella finale dell’Europeo contro gli Azzurri, nonché vittima di insulti razzisti assieme ai compagni di squadra Rashford e Sancho. «È stato un onore per me far ... Leggi su open.online (Di giovedì 15 luglio 2021) «Sono stato lontano dai social per qualche giorno, per passare del tempo con la mia famiglia e riflettere sulle ultime settimane. Questo messaggio non potrà descrivere a pieno quanto io sia grato per tutto l’amore ricevuto. Per questo, sento l’esigenza di ringraziarequelli che mi hanno supportato». Inizia così la lettera di Bukayo, esterno della nazionale inglese e autore del decisivo e fatidico errore durante i rigori nelladell’peo contro gli Azzurri, nonché vittima diassieme ai compagni di squadra Rashford e Sancho. «È stato un onore per me far ...

