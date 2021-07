Highlights e gol Roma-Montecatini 10-0 | amichevole precampionato VIDEO

Leggi su sportface

(Di giovedì 15 luglio 2021) Ilcon glidi, primaestiva per i giallorossi e quindi prima uscita sotto la guida del neo allenatore José Mourinho. I giallorossi si sono imposti per 10-0, con il nome di Nicolò Zaniolo che torna a comparire nella lista dei marcatori. In rete anche Perez, Mancini, Calafiori, Zalewski, Diawara e Borja Mayoral con una tripletta, più un autogol degli avversari. Di seguito e in alto, quindi, ilcon le migliori azioni della partita. SportFace.