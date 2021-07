Harry e Meghan rifiutarono il titolo nobiliare per Archie: i motivi? Assurdi (Di giovedì 15 luglio 2021) Il titolo nobiliare che sarebbe spettato di diritto ad Archie Harrison Mountbatten Windsor era Conte di Dumbarton, un antico titolo ripristinato per lui. Perché non lo ha ricevuto? La lotta per la libertà dei genitori non c’entra niente. Harry e Meghan hanno preso molte decisioni radicali da quando si sono sposati. Innanzitutto hanno deciso di lasciare L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 15 luglio 2021) Ilche sarebbe spettato di diritto adHarrison Mountbatten Windsor era Conte di Dumbarton, un anticoripristinato per lui. Perché non lo ha ricevuto? La lotta per la libertà dei genitori non c’entra niente.hanno preso molte decisioni radicali da quando si sono sposati. Innanzitutto hanno deciso di lasciare L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

