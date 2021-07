“Hai le tette più grosse di tua moglie”. La Sueddeutsche racconta i guai in Danimarca di Hyballa, il Gattuso tedesco (Di giovedì 15 luglio 2021) Ognuno ha il suo Gattuso. L’allenatore-sergente che coi modi a volte cruenti cerca di spronare i suoi giocatori a dare il meglio, all’incirca. Il Torino ha preso Juric apposta, tanto che i media del Presidente Cairo spingono tantissimo sulla narrazione motivazionale del nuovo corso, anche al limite della caricatura bellica. In Germania hanno Peter Hyballa. Hyballa allena un club danese di seconda divisione, l’Esbjerg FB. Ma ha commentato gli Europei per la ZDF. E ora è un po’ nei guai per i modi con cui si approccia alla squadra. Lo racconta la Sueddeutsche Zeitung, che lo definisce “un ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 15 luglio 2021) Ognuno ha il suo. L’allenatore-sergente che coi modi a volte cruenti cerca di spronare i suoi giocatori a dare il meglio, all’incirca. Il Torino ha preso Juric apposta, tanto che i media del Presidente Cairo spingono tantissimo sulla narrazione motivazionale del nuovo corso, anche al limite della caricatura bellica. In Germania hanno Peterallena un club danese di seconda divisione, l’Esbjerg FB. Ma ha commentato gli Europei per la ZDF. E ora è un po’ neiper i modi con cui si approccia alla squadra. LolaZeitung, che lo definisce “un ...

napolista : Ha commentato gli Europei per la ZDF, ma l'allenatore del Esbjerg è accusato di essere troppo 'macho' per la cosmop… - irLemure : RT @NuovoNickname: @Aelois_ hai le tette più grandi ! - beamillsallgdr : @riridavies che non hai, oltre alle tette e il culo che ti mancano - TCanossa : @25O319 @Twitter Hai uscito le tette? - erichman7 : @secsisimbol Notoriamente le tette, come tanti sottolineano sono un must... Seriamente hai.. Quanti followers? Ecco… -