Ha vinto la protesta. Erdogan rimuove per decreto dalla Bo?aziçi il "suo" rettore (Di giovedì 15 luglio 2021) È arrivato in una notte con decreto presidenziale ed è stato rimosso in una notte sempre con decreto. Il rettore Melih Bulu è andato viacosì come era venuto: il presidente Erdo?an ha firmato nella notte del 14 luglio un decreto presidenziale licenziando il rettore che lui stesso aveva nominato il primo gennaio 2021 e del quale studenti e professori chiedevano la rimozione da circa sette mesi. La Bo?aziçi, la prestigiosa Università del Bosforo, ha resistito. Con arguzia, coraggio e pratica nonviolenta, tutto il corpo accademico, studenti e professori, da 195 giorni, quotidianamente, ha respinto la pratica ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 15 luglio 2021) È arrivato in una notte conpresidenziale ed è stato rimosso in una notte sempre con. IlMelih Bulu è andato viacosì come era venuto: il presidente Erdo?an ha firmato nella notte del 14 luglio unpresidenziale licenziando ilche lui stesso aveva nominato il primo gennaio 2021 e del quale studenti e professori chiedevano la rimozione da circa sette mesi. La Bo?aziçi, la prestigiosa Università del Bosforo, ha resistito. Con arguzia, coraggio e pratica nonviolenta, tutto il corpo accademico, studenti e professori, da 195 giorni, quotidianamente, ha respinto la pratica ...

Ha vinto la protesta. Erdogan rimuove per decreto dalla Bogaziçi il "suo" rettore

È arrivato in una notte con decreto presidenziale ed è stato rimosso in una notte sempre con decreto . Il rettore Melih Bulu è andato viacosì come era venuto: il presidente Erdogan ha firmato nella no ...

