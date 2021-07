Ha partecipato al Grande Fratello 9: dopo ben 12 anni rivederlo vi lascerà senza parole (Di giovedì 15 luglio 2021) È stato un concorrente del Grande Fratello 9, lo ricordate? Sono trascorsi 12 da questo momento: rivederlo adesso vi lascerà senza parole. Sono trascorsi esattamente 21 anni da quando, per la prima volta in assoluto, Daria Bignardi conduceva quello che, in un vero e proprio batter baleno, si è dimostrato uno dei reality più seguiti, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 15 luglio 2021) È stato un concorrente del9, lo ricordate? Sono trascorsi 12 da questo momento:adesso vi. Sono trascorsi esattamente 21da quando, per la prima volta in assoluto, Daria Bignardi conduceva quello che, in un vero e proprio batter baleno, si è dimostrato uno dei reality più seguiti, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Emanuelson8 : @Palermofficial Un grande piacere aver partecipato alla prima edizione: entusiasmante, formativa e aggregante nonos… - chapeau_34 : @steccio @MassimoPecone @_schiaffino__ Nono per me ti brucia ancora il culo per la champions 2003! Il tuo incubo pi… - Perduto2 : Qualcuno ha idea di dove fosse ieri Renzi per non avere partecipato alla seduta del Senato ? Eppure l’ ordine del… - cdghietta : RT @AmbCina: 'Ciò che ho fatto è stato solo un granello di sabbia nella grande impresa', ha detto l'uruguaiano Pablo Rovetta, in cinese #La… - AmbCina : 'Ciò che ho fatto è stato solo un granello di sabbia nella grande impresa', ha detto l'uruguaiano Pablo Rovetta, in… -