Guida autonoma, nuove regole per di veicoli più lenti (Di giovedì 15 luglio 2021) Un gruppo di esperti Guidato dal Warwick Manufacturing Group (Wmg), società parte dell'Università di Warwick, che lavora all'interno del comitato tecnico Iso (International organization for standardization), ha pubblicato il primo standard internazionale di sicurezza per i sistemi di Guida automatizzata di livello 4, ovvero quello che riguarda i veicoli che procedono a bassa velocità (definiti Lsad) come i pod autonomi, ovvero le piccole cabine senza conducente utilizzate sempre più spesso all'interno di parchi, campus, centri commerciali, aziende e cittadelle dove il traffico automobilistico convenzionale è molto limitato o comunque ... Leggi su panorama (Di giovedì 15 luglio 2021) Un gruppo di espertito dal Warwick Manufacturing Group (Wmg), società parte dell'Università di Warwick, che lavora all'interno del comitato tecnico Iso (International organization for standardization), ha pubblicato il primo standard internazionale di sicurezza per i sistemi diautomatizzata di livello 4, ovvero quello che riguarda iche procedono a bassa velocità (definiti Lsad) come i pod autonomi, ovvero le piccole cabine senza conducente utilizzate sempre più spesso all'interno di parchi, campus, centri commerciali, aziende e cittadelle dove il traffico automobilistico convenzionale è molto limitato o comunque ...

Advertising

PolimericaNews : RT @PolimericaNews: Toray formula un PBT ottimizzato per applicazioni 5G e guida autonoma - Auto21news : La divisione #Toyota specializzata nella guida autonoma compra la #startup #Carmera. - startzai : RT @guidaautonoma: #Robotaxi a #guidaautonoma di livello 4 entro l'anno in Cina: c'è anche #SAIC Motor - RobotConsumer : RT @guidaautonoma: #Robotaxi a #guidaautonoma di livello 4 entro l'anno in Cina: c'è anche #SAIC Motor - guidaautonoma : #Robotaxi a #guidaautonoma di livello 4 entro l'anno in Cina: c'è anche #SAIC Motor -