Guai per Michela Quattrociocche? Ecco cosa è successo

Un blitz dei finanzieri a Roma ha portato alla scoperta della vendita di borse contraffatte. Nei nomi degli acquirenti spunta quello di Michela Quattrociocche. Michela Quattrociocche (Instagram)Gli agenti del III nucleo operativo metropolitano guidati da Andrea Fegatelli hanno eseguito un blitz per sgominare la vendita di borse contraffate. Una operazione davvero molto importante visto gli oggetti che vendeva. In tre anni, la donna poi accusata di contraffazione e ricettazione, ha accumulato una cifra vicina agli 850 mila euro. Nel suo appartamento a Corso Francia, vendeva borse contraffate di tantissimi ...

