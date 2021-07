GTA Online sta per ricevere l'importante aggiornamento 'Los Santos Tuners' (Di giovedì 15 luglio 2021) Anche se GTA 5 è stato lanciato su console che hanno ormai due generazioni, il colosso non mostra ancora segni di rallentamento. Prima della fine di quest'anno, infatti, arriveranno versioni potenziate ed espanse di GTA 5 su PS5 e Xbox Series XS. Il gioco, ovviamente, avrà un aspetto migliore, ma i piani di Rockstar non finiscono qui. Una flotta di veicoli personalizzabili verrà aggiunta a GTA Online tramite l'aggiornamento Los Santos Tuners il 20 luglio 2021. Nell'aggiornamento è indicata una frase relativa ai potenziamenti di velocità che sarà disponibile per alcune auto. Tuttavia, questo extra non sarà ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 15 luglio 2021) Anche se GTA 5 è stato lanciato su console che hanno ormai due generazioni, il colosso non mostra ancora segni di rallentamento. Prima della fine di quest'anno, infatti, arriveranno versioni potenziate ed espanse di GTA 5 su PS5 e Xbox Series XS. Il gioco, ovviamente, avrà un aspetto migliore, ma i piani di Rockstar non finiscono qui. Una flotta di veicoli personalizzabili verrà aggiunta a GTAtramite l'Losil 20 luglio 2021. Nell'è indicata una frase relativa ai potenziamenti di velocità che sarà disponibile per alcune auto. Tuttavia, questo extra non sarà ...

Ultime Notizie dalla rete : GTA Online GTA 5 Online: il nuovo evento porta il tuning a Los Santos Il nuovo aggiornamento in arrivo nella modalità online di GTA 5 si chiama Los Santos Tuners e si concentra sulla scena delle corse clandestine di Los Santos, dando ai giocatori nuovi veicoli e la ...

GTA Online: tutto quello che c'è da sapere Gamesplus.it GTA Online sta per ricevere l'importante aggiornamento 'Los Santos Tuners' Anche se GTA 5 è stato lanciato su console che hanno ormai due generazioni, il colosso non mostra ancora segni di rallentamento. Prima della fine di quest'anno, infatti, arriveranno versioni potenziat ...

GTA 5 Online: il nuovo evento porta il tuning a Los Santos Rockstar Games ha da poco annunciato un nuovo aggiornamento dedicato alla modalità online di GTA 5 tutto dedicato al mondo del tuning.

