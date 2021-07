Advertising

claudiocerasa : RT @ilfoglio_it: Beppe Grillo e Giuseppe Conte hanno fatto pace? Il comico posta una foto tutta sorrisi e intese. Ma è davvero così? https… - zazoomblog : Grillo posta la foto pace con Conte: E ora pensiamo al 2050 - #Grillo #posta #Conte: #pensiamo - ilfoglio_it : Beppe Grillo e Giuseppe Conte hanno fatto pace? Il comico posta una foto tutta sorrisi e intese. Ma è davvero così? - giannettimarco : RT @Agenzia_Dire: Pace fatta tra il leader in pectore @GiuseppeConteIT e il garante del @Mov5Stelle @beppe_grillo #grilloconte https://t… - Agenzia_Dire : Pace fatta tra il leader in pectore @GiuseppeConteIT e il garante del @Mov5Stelle @beppe_grillo #grilloconte -

Ultime Notizie dalla rete : Grillo posta

"E ora pensiamo al 2050!". É lo stessoa postare su Facebook la foto dell'incontro a Marina di Bibbona (Livorno) tra lui e Giuseppe Conte. Nell'immagine l'ex premier e il garante del M5S sono sorridenti, seduti al tavolo di un ...ROMA - ' E ora pensiamo al 2050 '. È questa la frase che sancisce la pace definitiva tra il leader in pectore Giuseppe Conte e il garante del M5s, Beppe, postata da quest'ultimo a commento una foto che li ritrae insieme sorridenti a tavola. Tra i due era previsto un incontro nella giornata di mercoledì, poi slittato, come dimostra il post sul ...Nell’immagine l’ex premier e il garante del M5S sono sorridenti, seduti al tavolo di un ristorante vicino a Livorno ...Il fondatore del MoVimento posta su Fb una foto dell'incontro a suggellare la pace con il leader in pectore ed ex-premier ...