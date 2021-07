Grifo: «Mancata convocazione ha fatto male, ma Mancini è stato corretto» (Di giovedì 15 luglio 2021) Grifo è tornato a parlare della Mancata convocazione a Euro 2020, affermando di aver ricevuto una chiamata personale da Mancini Vincenzo Grifo, giocatore del Friburgo, ha parlato della Mancata convocazione a Euro 2020, dopo aver fatto a più riprese parte del gruppo costruito da Roberto Mancini. Proprio il ct, dopo il taglio, ci ha tenuto a spiegare al diretto interessato, come raccontato a Sport1, le motivazioni della scelta. «Non essere convocato ha fatto male, è stato come ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 luglio 2021)è tornato a parlare dellaa Euro 2020, affermando di aver ricevuto una chiamata personale daVincenzo, giocatore del Friburgo, ha parlato dellaa Euro 2020, dopo avera più riprese parte del gruppo costruito da Roberto. Proprio il ct, dopo il taglio, ci ha tenuto a spiegare al diretto interessato, come raccontato a Sport1, le motivazioni della scelta. «Non essere convocato ha, ècome ...

