Green Pass, si fa strada l'ipotesi dell'obbligatorietà per i trasporti. Ecco quali (Di giovedì 15 luglio 2021) Estendere l'obbligo del Green Pass per l'accesso ai mezzi di trasporto a lunga percorrenza (come aerei o treni): è una delle ipotesi che, secondo fonti di Governo, sarà valutata in occasione della ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 15 luglio 2021) Estendere l'obbligo delper l'accesso ai mezzi di trasporto a lunga percorrenza (come aerei o treni): è unache, secondo fonti di Governo, sarà valutata in occasionea ...

Ultime Notizie dalla rete : Green Pass Green Pass, si fa strada l'ipotesi dell'obbligatorietà per i trasporti. Ecco quali Estendere l'obbligo del green pass per l'accesso ai mezzi di trasporto a lunga percorrenza (come aerei o treni): è una delle ipotesi che, secondo fonti di Governo, sarà valutata in occasione della cabina di regia, prevista ...

Tutte le condizioni da rispettare per il "green pass" italiano Anche in Italia, come in Francia, si potrebbe condizionare al possesso del "green pass" l'accesso a luoghi e servizi, ma nel rispetto di alcune condizioni. Innanzitutto, va dimostrato con trasparenza che la misura sia necessaria e proporzionata rispetto all'attuale situazione.

Green pass, partiti e Regioni divisi sull'utilizzo del certificato Rai News L’ipotesi: “Green pass esteso per trasporti a lunga percorrenza”. Così nell’Isola si entrerebbe solo col certificato Nella cabina di regia di lunedì o martedì prossimo sarà valutata l’ipotesi di estendere l’obbligo della certificazione per l’accesso ai mezzi di trasporto a lunga percorrenza, come aerei, treni o navi ...

Chievo addio, il calcio italiano sempre più in rosso Sport - Il club dei miracoli a un passo dalla mancata iscrizione alla Serie A mentre Figc e Lega premono per riaprire gli stadi con il green pass: una partita da 370 milioni di euro. Fuori per un ...

