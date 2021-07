Green pass obbligatorio, il governo pensa a una “via italiana” (Di giovedì 15 luglio 2021) Con 2.153 nuovi casi registrati in un giorno, il doppio rispetto alla scorsa settimana, il governo discute della possibilità di estendere il Green pass anche ad altri servizi sul modello francese. Ma all'”italiana”, come dichiarato ieri dalla Ministra per gli affari regionali Mariastella Gelmini. “Non inseguiamo modelli stranieri, troviamo una via italiana all’utilizzo ampio del Green pass per incentivare le vaccinazioni”, ha sottolineato. L’esecutivo dovrebbe discutere in una cabina di regia in programma per domani quali sono le modalità necessarie a incentivare la ... Leggi su tpi (Di giovedì 15 luglio 2021) Con 2.153 nuovi casi registrati in un giorno, il doppio rispetto alla scorsa settimana, ildiscute della possibilità di estendere ilanche ad altri servizi sul modello francese. Ma all'””, come dichiarato ieri dalla Ministra per gli affari regionali Mariastella Gelmini. “Non inseguiamo modelli stranieri, troviamo una viaall’utilizzo ampio delper incentivare le vaccinazioni”, ha sottolineato. L’esecutivo dovrebbe discutere in una cabina di regia in programma per domani quali sono le modalità necessarie a incentivare la ...

RobertoBurioni : Se per difendere in nome di non so cosa la libertà di non vaccinarsi degli egoisti ignoranti a ottobre saremo COSTR… - borghi_claudio : Oggi ennesimo tampone. Dopo la positività del collega Patassini la Camera chiede ai componenti della Bilancio un ta… - matteosalvinimi : Vaccino, tampone o Green Pass per entrare in bar e ristoranti? Non scherziamo. - tiziodesio : RT @GianandreaGaian: Green Pass? Eppure ricordo che: - il prof Palù disse in tv che per virus a bassa mortalità come il Covid non si fanno… - Silvergio2377 : RT @76Pier: @FabioFZ3 @GiovanniToti Studia il trattato dei diritti umani Studia la sentenza di Norimberga Studia la dichiarazione europea… -