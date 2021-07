Green Pass, Menichetti: “Tappa intermedia prima di obbligo vaccino” (Di giovedì 15 luglio 2021) Green Pass obbligatorio anche in Italia come in Francia? “Bisogna smuovere le acque perché noi siamo tra il fallimento della campagna vaccinale e l’obbligatorietà del vaccino. Tra la situazione attuale e l’obbligatorietà, c’è una Tappa intermedia che può essere il Green Pass”. Lo dice all’Adnkronos Salute il virologo Francesco Menichetti, primario di Malattie infettive all’ospedale di Pisa. “La proposta di Green Pass – afferma – deve essere essenzialmente quella che è stata per la Francia e cioè un ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 15 luglio 2021)obbligatorio anche in Italia come in Francia? “Bisogna smuovere le acque perché noi siamo tra il fallimento della campagna vaccinale e l’obbligatorietà del. Tra la situazione attuale e l’obbligatorietà, c’è unache può essere il”. Lo dice all’Adnkronos Salute il virologo Francescorio di Malattie infettive all’ospedale di Pisa. “La proposta di– afferma – deve essere essenzialmente quella che è stata per la Francia e cioè un ...

Ultime Notizie dalla rete : Green Pass Gelmini spinge per il Green Pass: 'Rispetto per tutti, ma poi occorre decidere' La Francia lo ha introdotto, mentre gli altri paesi europei ne stanno ampiamente discutendo. Anche in Italia è tempo di decisioni, perché il tempo stringe: Green pass obbligatorio? 'Per definire la via italiana all'uso allargato del certificato 'verde' per incentivare le vaccinazioni, ci sarà "coesione", "condivisione" e "rispetto per la sensibilità di ...

Green pass obbligatorio, la discussione in Italia Intanto la Farnesina avverte i viaggiatori sulla possibilità di una quarantena all'estero Green pass obbligatorio anche in Italia? Dopo la decisione della Francia si discute nel nostro Paese sul tema fra regioni e governo. Intanto arriva l'avvertimento della Farnesina sul rischio ...

Green pass, partiti e Regioni divisi sull'utilizzo del certificato Rai News “Merkel contraria al green pass per i locali, è no vax?” nostrana, chiunque provi a opporsi ad una stretta così illiberale e pericolosa, è automaticamente un no vax. Quindi, secondo certi giornalisti, anche Angela Merkel è una no vax? Non se ne può più di q ...

Covid. La mappa Ecdc conferma anche questa settimana una Italia tutta di colore “verde” Questi colori assumono una notevole importanza per le eventuali limitazioni alla circolazione che ogni singolo stato membro potrebbe comunque adottare pur con il green pass in vigore. La Commissione ...

