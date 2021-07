Green Pass, Menichetti: “Tappa intermedia prima di obbligo vaccino” (Di giovedì 15 luglio 2021) Green Pass obbligatorio anche in Italia come in Francia? “Bisogna smuovere le acque perché noi siamo tra il fallimento della campagna vaccinale e l’obbligatorietà del vaccino. Tra la situazione attuale e l’obbligatorietà, c’è una Tappa intermedia che può essere il Green Pass”. Lo dice all’Adnkronos Salute il virologo Francesco Menichetti, primario di Malattie infettive all’ospedale di Pisa. “La proposta di Green Pass – afferma – deve essere essenzialmente quella che è stata per la Francia e cioè un ... Leggi su italiasera (Di giovedì 15 luglio 2021)obbligatorio anche in Italia come in Francia? “Bisogna smuovere le acque perché noi siamo tra il fallimento della campagna vaccinale e l’obbligatorietà del. Tra la situazione attuale e l’obbligatorietà, c’è unache può essere il”. Lo dice all’Adnkronos Salute il virologo Francescorio di Malattie infettive all’ospedale di Pisa. “La proposta di– afferma – deve essere essenzialmente quella che è stata per la Francia e cioè un ...

Green pass, partiti e Regioni divisi sull'utilizzo del certificato

Gravina "sugli stadi rendiamo efficace il green pass"

Così il n.1 della Figc, Gabriele Gravina, sull'apertura degli impianti. "Vogliamo arrivare a utilizzare il green pass in modo rapido e renderlo efficace anche nei nostri stadi - ha aggiunto ...

D'Amato (Lazio): "Casi destinati ad aumentare. Green Pass serve a non chiudere di nuovo tutto"

L'assessore interviene nel dibattito sull'utilizzo del Green pass ed evidenzia che, nel Lazio, la variante Delta aumenta, soprattutto tra i non vaccinati o vaccinati con una sola dose, che rappresenta ...

