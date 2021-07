Green pass, Marsella (CasaPound) annuncia battaglia: “Imposizione gravissima, scenderemo in piazza” (Di giovedì 15 luglio 2021) Roma, 15 lug — «Siamo contrari ad ogni tipo di obbligo e ancora di più all’idea di un pass vaccinale essenziale per poter accedere ai locali pubblici. La libertà individuale deve essere sempre tutelata»: così Luca Marsella, consigliere comunale di CasaPound Italia presso il X Municipio di Roma, interviene a proposito della decisione del governo francese di introdurre l’obbligo del Green pass per l’accesso a ristoranti, bar, cinema e trasporto pubblico. Un provvedimento accolto favorevolmente da una parte dell’esecutivo nostrano (Pd e LeU in testa) che già accarezza l’idea di imporlo anche agli ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 15 luglio 2021) Roma, 15 lug — «Siamo contrari ad ogni tipo di obbligo e ancora di più all’idea di unvaccinale essenziale per poter accedere ai locali pubblici. La libertà individuale deve essere sempre tutelata»: così Luca, consigliere comunale diItalia presso il X Municipio di Roma, interviene a proposito della decisione del governo francese di introdurre l’obbligo delper l’accesso a ristoranti, bar, cinema e trasporto pubblico. Un provvedimento accolto favorevolmente da una parte dell’esecutivo nostrano (Pd e LeU in testa) che già accarezza l’idea di imporlo anche agli ...

