Green Pass, Italia verso il modello francese, ecco cosa cambia (Di giovedì 15 luglio 2021) Sul Green Pass l'Italia guarda al modello francese, l'obiettivo è quello di accelerare la vaccinazione contro la variante Delta In seguito al repentino aumento dei contagi il Governo Italiano è pronto a rivedere le linee guida sul Green Pass per avvicinarsi al modello francese. Attualmente la certificazione verde viene rilasciata dopo l'esito di tampone negativo, nel caso quindi in cui si è guariti dal Covid, oppure dopo pochi giorni dalla somministrazione della prima dose di vaccino. In Italia ...

