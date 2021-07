Green pass Italia | ultime notizie M5s | No obbligo per entrare in bar e ristoranti

Advertising

Corriere : ?? Green pass obbligatorio in tutti i luoghi a rischio assembramento. E quindi per stadi e palestre, eventi e conveg… - NicolaPorro : Cari sacerdoti del green pass non mi insultate, ma mi spiegate perché un doppio vaccinato come il sottoscritto deve… - borghi_claudio : Oggi ennesimo tampone. Dopo la positività del collega Patassini la Camera chiede ai componenti della Bilancio un ta… - Vito28milioni : @giangolz Premesso che condivido la tesi della sostanziale inapplicabilità del Green Pass alla Macron, una cosa te… - Silvergio2377 : RT @Sara___14Jun: 'Non si potrà andare ai concerti o allo stadio senza Green Pass, ma tranquilli si potrà prendere il caffè al bar. Una vi… -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass

Rai News

Sileri: "Subito ilcome in Francia"/ "Porterebbe a vaccinarsi in massa" Così ha invece commentato l'avvocato Stefano Bagnera, legale di Laura Bovoli: "Il giudice si è espresso riconoscendo ...Pur non essendo indispensabile come in Francia (dove da agosto dovrà essere usato per accedere ai mezzi pubblici e a vari esercizi commerciali), anche in Italia ilè necessario per svolgere alcune attività. Serve, infatti, per partecipare a matrimoni e cerimonie private, far visita agli anziani nelle Rsa e viaggiare senza restrizioni in Europa. Molti ...“Per i cittadini AIRE il Green Pass è ancora più vitale data l'importanza per loro dei benefici in termini di mobilità internazionale” ...La ministra per gli Affari Regionali insiste sul trovare una via italiana per modificare il green pass, senza guardare al modello francese ...