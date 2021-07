Green pass Italia: ultime notizie. Ipotesi di obbligo per i mezzi di lunga percorrenza (Di giovedì 15 luglio 2021) La decisione sul Green pass Italiano verrà presa nei prossimi giorni. "Probabilmente settimana prossima - ha detto oggi Mariastella Gelmini , ministra degli Affari regionali a margine di un incontro a ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 15 luglio 2021) La decisione sulno verrà presa nei prossimi giorni. "Probabilmente settimana prossima - ha detto oggi Mariastella Gelmini , ministra degli Affari regionali a margine di un incontro a ...

Green Pass, verso l'obbligatorietà per i trasporti a lunga distanza Una delle ipotesi al vaglio del governo sull'utilizzo del Green Pass è quello di renderlo obbligatorio per l'accesso ai mezzi di trasporto a lunga percorrenza: la possibilità sarà valutata in occasione della cabina di regia lunedì o martedì. Per quanto ...

Green pass, partiti e Regioni divisi sull'utilizzo del certificato Rai News ISCHIA, ECCO SANT’ANNA 2021: ACCESSO SOLO CON GREEN PASS O TAMPONE Il pieno rispetto delle normative anti-contagio e la richiesta, a chi voglia assistere all’evento, del green pass europeo, che spetta a chi ha completato il ciclo vaccinale, a chi è guarito dal Covid ...

Covid, Sileri: “Green pass per grandi eventi, non per ristoranti” Sul Green pass. “Non ho mai detto di applicarlo alla francese –ha affermato Sileri-. Io ho detto a maggio: abbiamo un Green pass, facciamolo, per anticipare le riaperture. Parlare oggi di un green ...

