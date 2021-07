Green Pass Italia, Codacons attacca: “Come Francia? Inaccettabile” (Di giovedì 15 luglio 2021) Istituire l’obbligo di Green Pass ‘modello Macron’ in Francia anche in Italia? “Inaccettabile e improponibile. Sarebbe gravissimo, un obbligo non proporzionato e lesivo dei diritti costituzionali che garantiscono le principali libertà personali. Difenderemo chiunque sarà discriminato nei suoi diritti inviolabili di libertà”. Ad affermarlo, in un’intervista all’Adnkronos, è il presidente del Codacons Carlo Rienzi che, all’indomani dell’annuncio bomba del premier francese Emmanuel Macron di introdurre in Francia il Green Pass obbligatorio e ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 15 luglio 2021) Istituire l’obbligo di‘modello Macron’ inanche in? “e improponibile. Sarebbe gravissimo, un obbligo non proporzionato e lesivo dei diritti costituzionali che garantiscono le principali libertà personali. Difenderemo chiunque sarà discriminato nei suoi diritti inviolabili di libertà”. Ad affermarlo, in un’intervista all’Adnkronos, è il presidente delCarlo Rienzi che, all’indomani dell’annuncio bomba del premier francese Emmanuel Macron di introdurre inilobbligatorio e ...

