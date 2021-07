Green Pass Italia, Bassetti: “Chi dice no è contrario a riaperture” (Di giovedì 15 luglio 2021) “Il Green Pass” anche in Italia” è lo strumento per non chiudere più, chi è contro questo documento è contro le riaperture”. Matteo Bassetti, primario di Malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova, all’Adnkronos Salute, si esprime così nel dibattito sul Green Pass e sull’ipotesi che il documento – come annunciato in Francia – diventi necessario per accedere a servizi e attività commerciali. “Spero si arriva una ‘via Italiana’ per il Green Pass e mi dispiace sentire che c’è qualcuno così ... Leggi su italiasera (Di giovedì 15 luglio 2021) “Il” anche in” è lo strumento per non chiudere più, chi è contro questo documento è contro le”. Matteo, primario di Malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova, all’Adnkronos Salute, si esprime così nel dibattito sule sull’ipotesi che il documento – come annunciato in Francia – diventi necessario per accedere a servizi e attività commerciali. “Spero si arriva una ‘viana’ per ile mi dispiace sentire che c’è qualcuno così ...

