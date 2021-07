Green pass, il governo pensa all’obbligo per cinema, treni e teatri ma non per bar e ristoranti (Di giovedì 15 luglio 2021) Green pass, quello che sta studiando il governo italiano non è il modello Macron ma un compromesso tra le misure adottate in Francia e il via libera completo alla vita sociale. Decisivo il sì di Forza Italia all’obbligo del lasciapassare anche se senza stringere troppo le maglie come ha fatto il presidente francese. La Lega ha fatto sapere che se ne può parlare ma non per bar e ristoranti. No secco di Fratelli d’Italia, invece, al modello Macron. Green pass, il governo pensa a un compromesso: usarlo per ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 15 luglio 2021), quello che sta studiando ilitaliano non è il modello Macron ma un compromesso tra le misure adottate in Francia e il via libera completo alla vita sociale. Decisivo il sì di Forza Italiadel lasciaare anche se senza stringere troppo le maglie come ha fatto il presidente francese. La Lega ha fatto sapere che se ne può parlare ma non per bar e. No secco di Fratelli d’Italia, invece, al modello Macron., ila un compromesso: usarlo per ...

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Green Pass per i guariti dal Covid, come scaricarlo Pur non essendo indispensabile come in Francia (dove da agosto dovrà essere usato per accedere ai mezzi pubblici e a vari esercizi commerciali), anche in Italia il Green Pass è necessario per svolgere alcune attività. Serve, infatti, per partecipare a matrimoni e cerimonie private, far visita agli anziani nelle Rsa e viaggiare senza restrizioni in Europa. Molti ...

Moratti; green pass? positivo ogni strumento che dà sicurezza ... è partita da questo la vicepresidente della Lombardia, Letizia Moratti, per rispondere ai microfoni del TgR Lombardia a una domanda sull'utilizzo alla francese del green pass per entrare in ...

