Green pass, Gelmini: “Rispetto per tutti, ma poi si decide” (Di giovedì 15 luglio 2021) Green pass obbligatorio? Per definire la “via italiana” all’uso allargato del certificato ‘verde’ per incentivare le vaccinazioni, ci sarà “coesione”, “condivisione” e “Rispetto per la sensibilità di tutti”, ma “poi si decide”, come “ci ha insegnato” il presidente del Consiglio Mario Draghi. A sottolinearlo, nella sede del Parlamento Europeo a Bruxelles dove si trova per una serie di incontri istituzionali, è la ministra degli Affari Regionali Mariastella Gelmini, di Forza Italia. Bisogna fare uno “scatto in avanti” con le vaccinazioni anti Covid, spiega la ministra, perché l’Italia “non ... Leggi su italiasera (Di giovedì 15 luglio 2021)obbligatorio? Per definire la “via italiana” all’uso allargato del certificato ‘verde’ per incentivare le vaccinazioni, ci sarà “coesione”, “condivisione” e “per la sensibilità di”, ma “poi si”, come “ci ha insegnato” il presidente del Consiglio Mario Draghi. A sottolinearlo, nella sede del Parlamento Europeo a Bruxelles dove si trova per una serie di incontri istituzionali, è la ministra degli Affari Regionali Mariastella, di Forza Italia. Bisogna fare uno “scatto in avanti” con le vaccinazioni anti Covid, spiega la ministra, perché l’Italia “non ...

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Il Green pass cambia: tutte le ipotesi sul tavolo del Governo Il green pass cambia e il governo sta valutando varie ipotesi. Il punto di partenza è che la variante Delta , nel corso dell'ultima settimana, ha spinto il cui numero è cresciuto di oltre il 50 per cento.

