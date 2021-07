Green pass e obbligo vaccinale, il ruolo dello Stato (Di giovedì 15 luglio 2021) Trent’anni e oltre di cultura neo-liberale ci hanno insegnato a invocare lo Stato solo quando fa comodo. Ma non può essere così. Lo Stato, e in ogni caso la dimensione pubblica, è condizione indispensabile per la vita associata. E lo Stato, qui, ha una responsabilità immensa. Il qui è l’emergenza Covid che non finisce. Mentre il mondo scientifico sta rilanciando previsioni e preoccupazioni coerenti con i tragici sviluppi epidemiologici di altri Paesi (intorno a fine agosto rischiamo di tornare a un numero di contagi quotidiani impressionante), sembra che si stia tornando a vivere nell’incoscienza del prezzo che abbiamo pagato nell’ultimo ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 15 luglio 2021) Trent’anni e oltre di cultura neo-liberale ci hanno insegnato a invocare losolo quando fa comodo. Ma non può essere così. Lo, e in ogni caso la dimensione pubblica, è condizione indispensabile per la vita associata. E lo, qui, ha una responsabilità immensa. Il qui è l’emergenza Covid che non finisce. Mentre il mondo scientifico sta rilanciando previsioni e preoccupazioni coerenti con i tragici sviluppi epidemiologici di altri Paesi (intorno a fine agosto rischiamo di tornare a un numero di contagi quotidiani impressionante), sembra che si stia tornando a vivere nell’incoscienza del prezzo che abbiamo pagato nell’ultimo ...

RobertoBurioni : Se per difendere in nome di non so cosa la libertà di non vaccinarsi degli egoisti ignoranti a ottobre saremo COSTR… - borghi_claudio : Oggi ennesimo tampone. Dopo la positività del collega Patassini la Camera chiede ai componenti della Bilancio un ta… - AnnalisaChirico : Il Green pass per ristorante e bar è misura da stato poliziesco. Un modo subdolo per imporre l’obbligo vaccinale. N… - boanerges573 : @marcodimaio Ripresa eco, cosa? Ma non fateci ridere, il green pass serve solo per trasformare l'Italia in un lazzareto! - Paolo_ADP10 : RT @noitre32: I ristoranti e bar che non sono falliti con il lockdown, falliranno con il green pass. Io non andró mai dove esigono il gree… -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass 5 regole per difendersi da truffe e attacchi hacker in vacanza Green pass: non mostrare il proprio QR Code Tenendo conto che il 10% dei cyber - attacchi portati a termine lo scorso anno è stato a tema Covid - 19 , bisogna ricordare che il QR code del nuovo ...

Gelmini: 'Sul Green pass troveremo una soluzione unitaria' "Credo sia normale su un tema importante come" il Green pass "avere sensibilità differenti, è capitato anche in passato . Sono fiduciosa che anche su questo tema, come ha detto il presidente Fedriga, si troverà una soluzione unitaria". Così il ...

Green pass, partiti e Regioni divisi sull'utilizzo del certificato Rai News Ddl Zan, "maratona" discussione in Senato poi il question time Salvato, ieri, per un solo voto di scarto, il ddl Zan contro l'omofobia è di nuovo all'attenzione dell'Aula del Senato ...

Il Green pass cambia: tutte le ipotesi sul tavolo del Governo Modello francese, via italiana o addirittura obbligo vaccinale - Aumentano i contagi e cresce il pressing per l'estensione del Green pass. Ecco le ipotesi che il Governo sta prendendo in considerazion ...

