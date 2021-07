Green pass all’italiana: gli scenari che si prospettano (Di giovedì 15 luglio 2021) Dentro le mura dei Ministeri e a Palazzo Chigi tiene banco la discussione sul Green pass. Tra mediazioni necessarie e urgenze sempre più pressanti, dati dai numeri del contagio in crescita, i giorni prossimi si riveleranno decisivo per capire quale sarà la via italiana a questo dilemma. Casi in aumento Soltanto nell’ultima settimana i nuovi casi giornalieri sono raddoppiati: ieri sono stati 2153 i nuovi contagiati contro i 1010 di sette giorni fa. Numeri che rendono non più rinviabile la necessità di trovare misure che concilino contenimento e ripresa delle attività economiche. Pressioni provengono dai rappresentanti dei pubblici servizi, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 15 luglio 2021) Dentro le mura dei Ministeri e a Palazzo Chigi tiene banco la discussione sul. Tra mediazioni necessarie e urgenze sempre più pressanti, dati dai numeri del contagio in crescita, i giorni prossimi si riveleranno decisivo per capire quale sarà la via italiana a questo dilemma. Casi in aumento Soltanto nell’ultima settimana i nuovi casi giornalieri sono raddoppiati: ieri sono stati 2153 i nuovi contagiati contro i 1010 di sette giorni fa. Numeri che rendono non più rinviabile la necessità di trovare misure che concilino contenimento e ripresa delle attività economiche. Pressioni provengono dai rappresentanti dei pubblici servizi, ...

RobertoBurioni : Se per difendere in nome di non so cosa la libertà di non vaccinarsi degli egoisti ignoranti a ottobre saremo COSTR… - borghi_claudio : Oggi ennesimo tampone. Dopo la positività del collega Patassini la Camera chiede ai componenti della Bilancio un ta… - matteosalvinimi : Vaccino, tampone o Green Pass per entrare in bar e ristoranti? Non scherziamo. - Flavr7 : RT @AnnalisaChirico: Non ho capito: per Speranza i ragazzi non vaccinati dovrebbero spendere 20€ di tampone ogni volta che vanno al bar? Id… - statodelsud : Covid, Ricciardi: adottare anche in Italia Green Pass alla francese -