Green Pass 'allargato', tutti i dubbi del governatore e dei sindaci delle Marche: 'Lasciamo fuori i locali, almeno per ora' (Di giovedì 15 luglio 2021) È il tema dei temi. Dopo che il presidente francese Macron ha ordinato il Green Pass obbligatorio per locali e zone ad alta densità di frequentazione, molti Paesi si stanno interrogando sulla ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 15 luglio 2021) È il tema dei temi. Dopo che il presidente francese Macron ha ordinato ilobbligatorio pere zone ad alta densità di frequentazione, molti Paesi si stanno interrogando sulla ...

Advertising

RobertoBurioni : Se per difendere in nome di non so cosa la libertà di non vaccinarsi degli egoisti ignoranti a ottobre saremo COSTR… - borghi_claudio : Oggi ennesimo tampone. Dopo la positività del collega Patassini la Camera chiede ai componenti della Bilancio un ta… - matteosalvinimi : Vaccino, tampone o Green Pass per entrare in bar e ristoranti? Non scherziamo. - dipego : @Tony89186904 @bravimabasta Nel 'Green pass' c'è la data delle somministrazioni, se ad un controllo, ad esempio all… - angy_imma : RT @Agostino35: Considerando che noi vaccinati moriremo tutti uccisi dal vaccino, ai contrari al green pass chiedo sommessamente di lasciar… -