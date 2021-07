Green pass, alla ricerca della ricetta italiana: 'Situazione ancora gestibile, ma non bisogna tergiversare' (Di giovedì 15 luglio 2021) Il governo dovrà valutare l'utilizzo del Green pass 'ma senza copiare modelli stranieri' assicura Gelmini. L'idea di un certificato obbligatorio per accedere a molte differenti attività, anche ... Leggi su today (Di giovedì 15 luglio 2021) Il governo dovrà valutare l'utilizzo del'ma senza copiare modelli stranieri' assicura Gelmini. L'idea di un certificato obbligatorio per accedere a molte differenti attività, anche ...

RobertoBurioni : Se per difendere in nome di non so cosa la libertà di non vaccinarsi degli egoisti ignoranti a ottobre saremo COSTR… - borghi_claudio : Oggi ennesimo tampone. Dopo la positività del collega Patassini la Camera chiede ai componenti della Bilancio un ta… - matteosalvinimi : Vaccino, tampone o Green Pass per entrare in bar e ristoranti? Non scherziamo. - ezio14199935 : RT @MarcelloLyotard: Care compagne femministe non vi vedo in piazza né altrove contro green pass e obbligo vaccinate. Quando dite 'Il c… - Tranvierimilano : Green pass, una patente per andare nei luoghi pubblici, centri commerciali, utilizzare i mezzi di trasporto, etc V… -