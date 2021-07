Green pass, agosto senza certificato per 17 milioni di italiani (Di giovedì 15 luglio 2021) Presto anche in Italia il Green pass non servirà solo per viaggiare e accedere a feste private o nelle rsa. Al netto delle polemiche infatti, il governo appare disposto a valutare... Leggi su ilmattino (Di giovedì 15 luglio 2021) Presto anche in Italia ilnon servirà solo per viaggiare e accedere a feste private o nelle rsa. Al netto delle polemiche infatti, il governo appare disposto a valutare...

RobertoBurioni : Se per difendere in nome di non so cosa la libertà di non vaccinarsi degli egoisti ignoranti a ottobre saremo COSTR… - borghi_claudio : Oggi ennesimo tampone. Dopo la positività del collega Patassini la Camera chiede ai componenti della Bilancio un ta… - NicolaPorro : Cari sacerdoti del green pass non mi insultate, ma mi spiegate perché un doppio vaccinato come il sottoscritto deve… - fantus74 : RT @DgSilvia: 9 positivi (tutti non vaccinati) a Pescara tra i passeggeri di un volo da Malta. Tutti i passeggeri e l'equipaggio in quarant… - smrprince : RT @RobertoBurioni: Se per difendere in nome di non so cosa la libertà di non vaccinarsi degli egoisti ignoranti a ottobre saremo COSTRETTI…

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Covid, Gelmini: Delta preoccupa, prossima settimana cabina regia A chi le chiede se l'Italia potrebbe adottare il moello francese di uso del green pass, Gelmini risponde: "La decisione verrà presa nella cabina di regia che si svolgerà nei prossimi giorni, la ...

Covid, Gimbe: +61% contagi, giù ricoveri e morti. Allarme vaccini Un green pass sul modello francese per la Fondazione non è applicabile a breve termine per vari ostacoli: dall'indisponibilità di vaccini per tutti coloro che vorrebbero riceverli alla non gratuità ...

Green pass, partiti e Regioni divisi sull'utilizzo del certificato Rai News Sileri: "No al Green Pass alla francese però da valutare se si arriva a 30mila casi al giorno" "No al Green Pass alla francese ora che i contagi sono ancora bassi, è da valutare in prospettiva per i grandi eventi se le ospedalizzazioni aumenteranno". A dirlo Pierpaolo Sileri, sottosegretario al ...

A Ischia festa di Sant’Anna: accesso solo con il Green Pass ______________________________ Il comune di Ischia per la festa di Sant’Anna ha deciso di prevedere l’accesso solo ai possessori del Green Pass. La card spetta a chi ha comple ...

