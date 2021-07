Green pass, 68.4% degli italiani favorevole al modello Macron (Di giovedì 15 luglio 2021) L'emergenza Coronavirus in Italia continua senza sosta. Preoccupa il dilagare della variante delta e l'incertezza sulla campagna vaccinale, che ha subito un forte rallentamento dovuto a diversi fattori, dalle vacanze alle incertezze sul mix di sieri al rifiuto a sottoporsi all'iniezione Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 15 luglio 2021) L'emergenza Coronavirus in Italia continua senza sosta. Preoccupa il dilagare della variante delta e l'incertezza sulla campagna vaccinale, che ha subito un forte rallentamento dovuto a diversi fattori, dalle vacanze alle incertezze sul mix di sieri al rifiuto a sottoporsi all'iniezione Segui su affar.it

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Variante Delta, Ricciardi: "Buca anche doppia dose vaccino" Quanto al Green pass 'all'italiana', dopo una sola dose "Va messo in archivio". La certificazione "può essere esclusivamente dopo le due dosi. Ma su questo ormai c'è un accordo di tutti". Sul tema "...

Bolsonaro ricoverato d'urgenza per ostruzione intestinale/ "Torneremo presto!" Vittoria Colizza/ "Green Pass? Contro covid serve ogni mezzo, vaccinazioni in calo.."

Green pass, partiti e Regioni divisi sull'utilizzo del certificato Rai News A Napoli moto travolge pedoni alla fermata del bus: 2 morti e 3 feriti Tragico incidente ieri sera in via Amerigo Vespucci a Napoli moto travolge pedoni alla fermata del bus morti un centauro napoletano di 28 ani e un giovane di 33 anni, ferita gravemente una ragazza ...

Francia, boom di prenotazioni per il vaccino Corsa al vaccino in Francia dopo la svolta di Emmanuel Macron che ieri sera in diretta tv ha annunciato l'estensione del green pass per accedere a ristoranti, caffè ...

