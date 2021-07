Green Deal: cosa prevede, e soprattutto, sarà approvato? (Di giovedì 15 luglio 2021) L’obiettivo dichiarato con il Green Deal è ridurre del 55% le emissioni di Co2 entro il 2030, e azzerarle del tutto nel 2050 I cambiamenti climatici e il degrado ambientale sono una minaccia enorme per l’Europa e il mondo. Per superare queste sfide, il Green Deal europeo trasformerà l’UE in un’economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva. Gli obiettivi del Green Deal sono i seguenti: nel 2050 non siano più generate emissioni nette di gas a effetto serra la crescita economica sia dissociata dall’uso delle risorse nessuna persona e nessun luogo siano ... Leggi su zon (Di giovedì 15 luglio 2021) L’obiettivo dichiarato con ilè ridurre del 55% le emissioni di Co2 entro il 2030, e azzerarle del tutto nel 2050 I cambiamenti climatici e il degrado ambientale sono una minaccia enorme per l’Europa e il mondo. Per superare queste sfide, ileuropeo trasformerà l’UE in un’economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva. Gli obiettivi delsono i seguenti: nel 2050 non siano più generate emissioni nette di gas a effetto serra la crescita economica sia dissociata dall’uso delle risorse nessuna persona e nessun luogo siano ...

Advertising

SkyTG24 : Green Deal, dal 2035 stop alle auto a benzina e diesel - Postfin : Presentate le leggi del Green Deal: la vittoria della speranza sulla realtà, che farà ogni europeo molto più povero - matteodefelice : RT @gerardofortuna: Leggo in prima di Repubblica che l'Europa (?) dà il via libera (??) al Green Deal (???). Rilancia il Corriere che parla… - scenarieconomic : Presentate le leggi del Green Deal: la vittoria della speranza sulla realtà, che farà ogni europeo molto più povero - clarissa_gmai : RT @davcarretta: La risposta di @PaoloGentiloni è più abile. Non attacca il giornalista, ma ricorda la responsabilità dei media nell’accomp… -