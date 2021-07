Grecia: migliaia di persone davanti al parlamento chiedono dimissioni del primo ministro: “prendi i tuoi vaccini e vattene da qui!” (Di giovedì 15 luglio 2021) Più di 5.000 manifestanti contro i vaccini, alcuni dei quali sventolano bandiere greche e croci di legno, si sono radunati ad Atene mercoledì per opporsi al programma greco di vaccinazioni contro il coronavirus. Gridando “prendi i tuoi vaccini e vattene da qui!” e invitando il primo ministro Kyriakos Mitsotakis a dimettersi, i manifestanti si sono riuniti… Leggi di più “” » L’articolo proviene da Grandeinganno.it. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di giovedì 15 luglio 2021) Più di 5.000 manifestanti contro i, alcuni dei quali sventolano bandiere greche e croci di legno, si sono radunati ad Atene mercoledì per opporsi al programma greco di vaccinazioni contro il coronavirus. Gridando “da” e invitando ilKyriakos Mitsotakis a dimettersi, i manifestanti si sono riuniti… Leggi di più “” » L’articolo proviene da Grandeinganno.it. L'articolo proviene da City Roma News.

