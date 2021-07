Grecia, bloccati 15 studenti italiani positivi al covid. Erano in vacanza a Ios dopo la maturità (Di giovedì 15 luglio 2021) Una quindicina di studenti italiani è bloccata nell’isola greca di Ios. Si tratta di studenti diciottenni risultati positivi al covid. I giovani, che hanno deciso di mettersi in auto isolamento, non sanno quando potranno far rientro a casa. Lo loro famiglie sostengono che le autorità greche non avrebbero fornito informazioni ai figli. Né alcun supporto logistico. Grecia, 15 italiani positivi bloccati a Ios I ragazzi, tutti con almeno una dose di vaccino già fatta – riferisce il Gazzettino – si sono allarmati quando una ragazza ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 15 luglio 2021) Una quindicina diè bloccata nell’isola greca di Ios. Si tratta didiciottenni risultatial. I giovani, che hanno deciso di mettersi in auto isolamento, non sanno quando potranno far rientro a casa. Lo loro famiglie sostengono che le autorità greche non avrebbero fornito informazioni ai figli. Né alcun supporto logistico., 15a Ios I ragazzi, tutti con almeno una dose di vaccino già fatta – riferisce il Gazzettino – si sono allarmati quando una ragazza ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Una quindicina di studenti diciottenni veneziani è bloccata nell'isola greca di Ios, perché alcuni di loro sono ris… - SkyTG24 : Covid Grecia: studenti italiani in vacanza positivi, in 15 bloccati su isola Ios - MediasetTgcom24 : Covid, positivi durante la vacanza in Grecia: 15 italiani bloccati | Sospesi 177 operatori sanitari no vax a Porden… - ItalicaTestudo : RT @SecolodItalia1: Grecia, bloccati 15 studenti italiani positivi al covid. Erano in vacanza a Ios dopo la maturità - horottoilvetro : RT @TgrRaiVeneto: Dopo aver scoperto che alcuni di loro sono positivi i ragazzi hanno deciso di mettersi in auto isolamento. #coronavirus… -