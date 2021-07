Gravina sui club non ammessi: “Segnali allarmanti, ma è ancora una partita aperta” (Di giovedì 15 luglio 2021) (ANSA) – ROMA, 15 LUG – “I ricorsi non sono stati accolti e oggi sei club non hanno conseguito la licenza nazionale. Hanno due giorni per fare appello e c’è ancora una partita aperta per quanto riguarda eventuali valutazioni da parte del Collegio di Garanzia”. Lo dice il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, commentando la mancata ammissione ai rispettivi campionati di Chievo (Serie B), Carpi, Casertana, Novara, Paganese e Sambenedettese (Serie C), a margine del Consiglio federale di oggi. “Avevamo allontanato il rischio di perdere squadre iscritte e oggi perdiamo anche una squadra di B. Sono ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 15 luglio 2021) (ANSA) – ROMA, 15 LUG – “I ricorsi non sono stati accolti e oggi seinon hanno conseguito la licenza nazionale. Hanno due giorni per fare appello e c’èunaper quanto riguarda eventuali valutazioni da parte del Collegio di Garanzia”. Lo dice il presidente della Federcalcio, Gabriele, commentando la mancata ammissione ai rispettivi campionati di Chievo (Serie B), Carpi, Casertana, Novara, Paganese e Sambenedettese (Serie C), a margine del Consiglio federale di oggi. “Avevamo allontanato il rischio di perdere squadre iscritte e oggi perdiamo anche una squadra di B. Sono ...

