Gravina 'sugli stadi rendiamo efficace il green pass' (Di giovedì 15 luglio 2021) "Riapertura degli stadi? Abbiamo formalizzato la richiesta alla sottosegretaria Vezzali. Siamo in attesa che la procedura venga definita anche secondo le indicazioni del Cts". Così il n.1 della Figc, ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 15 luglio 2021) "Riapertura degli? Abbiamo formalizzato la richiesta alla sottosegretaria Vezzali. Siamo in attesa che la procedura venga definita anche secondo le indicazioni del Cts". Così il n.1 della Figc, ...

Advertising

giornaleradiofm : Approfondimenti: Gravina 'sugli stadi rendiamo efficace il green pass': (ANSA) - ROMA, 15 LUG - 'Riapertura degli s… - TEQUILA60502393 : @battitomilan7 @ame0773 Se nn rientra il pubblico negli stadi, che portano quel minimo indispensabile alle società,… - RobertoZucchi11 : GRAVINA: LE POLEMICHE SUGLI ARBITRI NON CI FANNO ONORE- LE PAROLE DI MANCINI – FODEN NON CI SARA' - glooit : “Le polemiche sugli arbitri non ci fanno onore”: Gravina abbassa i toni prima di Italia-Inghilterra leggi su Gloo… - Marilenapas : RT @_DAGOSPIA_: GRAVINA: LE POLEMICHE SUGLI ARBITRI NON CI FANNO ONORE- LE PAROLE DI MANCINI – FODEN NON CI SARA' -

Ultime Notizie dalla rete : Gravina sugli Gravina: 'Pullman scoperto? Non vogliamo polemiche. Novità sugli stadi a breve' Sono le parole del presidente della Figc Gabriele Gravina, a margine del Consiglio federale, in risposta al Prefetto di Roma riguardo il fatto che fosse stata negata l'autorizzazione a sfilare con il ...

Gravina 'sugli stadi rendiamo efficace il green pass' Così il n.1 della Figc, Gabriele Gravina, sull'apertura degli impianti. "Vogliamo arrivare a utilizzare il green pass in modo rapido e renderlo efficace anche nei nostri stadi - ha aggiunto - . Siamo ...

Gravina "sugli stadi rendiamo efficace il green pass" - Calcio Agenzia ANSA Gravina: "Pullman scoperto? Non vogliamo polemiche. Novità sugli stadi a breve" Le parole del presidente della Figc a margine del Consiglio federale: "Io non posso pensare che la vittoria dell'Italia all'Europeo possa generare tensioni." ...

Gravina "sugli stadi rendiamo efficace il green pass" "Riapertura degli stadi? Abbiamo formalizzato la richiesta alla sottosegretaria Vezzali. Siamo in attesa che la procedura venga definita anche secondo le indicazioni del Cts". Così il n.1 della Figc, ...

Sono le parole del presidente della Figc Gabriele, a margine del Consiglio federale, in risposta al Prefetto di Roma riguardo il fatto che fosse stata negata l'autorizzazione a sfilare con il ...Così il n.1 della Figc, Gabriele, sull'apertura degli impianti. "Vogliamo arrivare a utilizzare il green pass in modo rapido e renderlo efficace anche nei nostri stadi - ha aggiunto - . Siamo ...Le parole del presidente della Figc a margine del Consiglio federale: "Io non posso pensare che la vittoria dell'Italia all'Europeo possa generare tensioni." ..."Riapertura degli stadi? Abbiamo formalizzato la richiesta alla sottosegretaria Vezzali. Siamo in attesa che la procedura venga definita anche secondo le indicazioni del Cts". Così il n.1 della Figc, ...