Gravina lancia la "bomba": Europei e Mondiali in Italia (Di giovedì 15 luglio 2021) Il presidente spera che l'Italia possa ospitare nei prossimi anni l'europeo e il mondiale. Sulla questione del pullman scoperto ha detto di non volere ulteriori polemiche Durante il consiglio federale… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

