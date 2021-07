Gravina: 'Il trionfo azzurro dà impulso al Paese'. E lancia la candidatura per Euro 2028 (Di giovedì 15 luglio 2021) A margine del consiglio federale è intervenuto il presidente Figc Gabriele Gravina che si è soffermato sul recente successo della Nazionale all'Europeo: "Si tratta della vittoria anche di tutti i ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 15 luglio 2021) A margine del consiglio federale è intervenuto il presidente Figc Gabrieleche si è soffermato sul recente successo della Nazionale all'peo: "Si tratta della vittoria anche di tutti i ...

Advertising

Gazzetta_it : Gravina: 'Il trionfo azzurro dà impulso al Paese'. E lancia la candidatura per Euro 2028 - ossobuco20111 : Europei: Gravina 'trionfo Italia non può creare tensioni' - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Gravina: 'Il trionfo azzurro dà impulso al Paese'. E lancia la candidatura per Euro 2028 - GiorgioAntonel1 : RT @Agenzia_Ansa: Dopo le polemiche sull'autorizzazione a sfilare con il pullman scoperto dopo la vittoria dell'Italia agli Europei 'non po… - TihTri : RT @Agenzia_Ansa: Dopo le polemiche sull'autorizzazione a sfilare con il pullman scoperto dopo la vittoria dell'Italia agli Europei 'non po… -