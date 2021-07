Gravina: “Con la vittoria dell’Europeo la federazione ha incassato 36 milioni di euro” (Di giovedì 15 luglio 2021) Dopo il consiglio federale di oggi, il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha parlato anche di quando la federazione abbia incassato dopo la vittoria dell’Italia a euro 2020: “Grazie al percorso netto fatto all’europeo la FIGC ha incassato 28 milioni e 250mila euro. Aggiungendo gli introiti derivanti da accordi commerciali, l’incremento dei ricavi della federazione è di circa 36 milioni di euro”. Foto: Twitter FIGC L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 15 luglio 2021) Dopo il consiglio federale di oggi, il presidente della FIGC, Gabriele, ha parlato anche di quando laabbiadopo ladell’Italia a2020: “Grazie al percorso netto fatto all’peo la FIGC ha28e 250mila. Aggiungendo gli introiti derivanti da accordi commerciali, l’incremento dei ricavi dellaè di circa 36di”. Foto: Twitter FIGC L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

glooit : Europei:Gravina 'con la vittoria più ricavi Figc e per il Paese' leggi su Gloo - sscalcionapoli1 : Gravina sta con ADL: “Rendiamo efficace il green pass nei nostri stadi” - ilmattoneitalia : GRAVINA RIF.VMG095 #nostra #esclusiva Proponiamo in vendita appartamento a Gravina in Puglia Via Assisi n.50 mq.80… - ilmattoneitalia : GRAVINA RIF.VMG075 #nostra #esclusiva Proponiamo in vendita appartamento a Gravina in Puglia Via Assisi n.50 mq.80… - tuttonapoli : FIGC, Gravina sta con ADL: 'Rendiamo efficace il green pass nei nostri stadi' -