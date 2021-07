Gran Bretagna, nuovo picco di contagi: 48.553 casi in un giorno, 63 i morti (Di giovedì 15 luglio 2021) Con la variante Delta ormai prevalente la Gran Bretagna fa regitrare un nuovo picco di contagi. Sono 48.553 i nuovi casi di Covid nel Regno Unito nelle ultime 24 ore, il livello più alto da gennaio. I ... Leggi su leggo (Di giovedì 15 luglio 2021) Con la variante Delta ormai prevalente lafa regitrare undi. Sono 48.553 i nuovidi Covid nel Regno Unito nelle ultime 24 ore, il livello più alto da gennaio. I ...

Advertising

borghi_claudio : C'è la variante delta che si diffonde nei paesi in cui si è vaccinato di più come la Gran Bretagna... ...Quindi d… - SkySportF1 : GP Silverstone: il meteo dal circuito della Gran Bretagna #SkyMotori #F1 #Formula1 #BritishGP - borghi_claudio : @SistiElena Mi sa indicare quanti sono i certamente numerosi paesi che hanno vaccinato di più della Gran Bretagna? - F1inGenerale_ : F1 | GP Gran Bretagna, anteprima AlphaTauri – Gasly: “Un po’ di lavoro da fare per la gara, siamo comunque nella mi… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: F1 GP Gran Bretagna, Sainz: 'Sprint Race? Bel format, con 22 gare l'anno si rischia la monotonia' -