GP Gran Bretagna, Leclerc ha fiducia nella Ferrari: "C'è lo spirito giusto" (Di giovedì 15 luglio 2021) Di nuovo Silverstone, all'incirca un anno dopo il suo ultimo podio. Troppo per uno come Charles Leclerc , il cui talento pare imbrigliato in una inferiorità tecnica, quella della Ferrari , che ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di giovedì 15 luglio 2021) Di nuovo Silverstone, all'incirca un anno dopo il suo ultimo podio. Troppo per uno come Charles, il cui talento pare imbrigliato in una inferiorità tecnica, quella della, che ...

Advertising

borghi_claudio : C'è la variante delta che si diffonde nei paesi in cui si è vaccinato di più come la Gran Bretagna... ...Quindi d… - SkySportF1 : GP Silverstone: il meteo dal circuito della Gran Bretagna #SkyMotori #F1 #Formula1 #BritishGP - borghi_claudio : @SistiElena Mi sa indicare quanti sono i certamente numerosi paesi che hanno vaccinato di più della Gran Bretagna? - serenel14278447 : RT @ilmessaggeroit: #variante delta, nuovo picco in #gran bretagna: 48.553 nuovi casi, 63 i morti - dinoadduci : Formula 1 - Round 10: il GP di Gran Bretagna -