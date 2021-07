Governo: in odg Cdm anche organizzazione avvocatura Stato (Di giovedì 15 luglio 2021) Roma, 15 lug. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri, convocato in data odierna alle ore 16.30 a Palazzo Chigi, esaminerà il seguente ordine del giorno: decreto legislativo: Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e del regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 luglio 2021) Roma, 15 lug. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri, convocato in data odierna alle ore 16.30 a Palazzo Chigi, esaminerà il seguente ordine del giorno: decreto legislativo: Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e del regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. ...

