Gli inglesi non si arrendono, dopo la petizione ora la raccolta fondi per comprare la Coppa (Di giovedì 15 luglio 2021) I tifosi inglesi non riescono a darsi pace. E così dopo la notizia della petizione lanciata all'indomani del trionfo dell'Italia per ripetere la finale (che ha raggiunto quasi 150mila firme), i supporters... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 15 luglio 2021) I tifosinon riescono a darsi pace. E cosìla notizia dellalanciata all'indomani del trionfo dell'Italia per ripetere la finale (che ha raggiunto quasi 150mila firme), i supporters...

Advertising

capuanogio : La #Uefa ha aperto un’inchiesta disciplinare su due o tre cosucce che non hanno funzionato a #Wembley e dintorni il… - CarloCalenda : Fischiano l’inno, gli infortunati e rifiutano la medaglia. Gli inglesi ieri hanno perso la partita, l’europeo e anc… - MetaErmal : A quanto pare gli inglesi non hanno perso solo l’europeo, ma anche la faccia. ?? #EURO2020 #itsnotcominghome - 80yeye80 : RT @stefanorizzato: Per chi non si vuole vaccinare (ma anche che ne so, per gli evasori fiscali) basterebbe usare metà dell'intransigenza s… - marcovarini : Gli inglesi snobbano la cucina italiana.. ??? Mio pezzo per #DDD #eng #EURO2020 #campioni -