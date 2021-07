Gkn si presenta con gli avvocati e tira dritto sui licenziamenti. Il Governo ferma il tavolo

(Di giovedì 15 luglio 2021) Succede tutto in pochi minuti. Dentro e fuori la prefettura di Firenze chiamata a ospitare la crisi di Gkn, l’azienda di Campi Bisenzio che una settimana fa ha annunciato la chiusura dello stabilimento e il licenziamento di tutti i suoi 422 lavoratori. Dentro ilcon la viceministra allo Sviluppo economico Alessandra Todde, i sindacati, il prefetto, il sindaco di Firenze Dario Nardella, i delegati della Regione. Fuori gli operai, i fischietti, le bandiere, la rabbia. Dentro, ancora, il tentativo dello stessodire l’azienda. A distanza. Il management del fondo britannico Melrose - i proprietari - non si ...

... amministratore delegato di GKN Driveline Firenze, e il responsabile risorse umane Alex Aceti. "Non è assolutamente accettabile un atteggiamento di chiusura in cui ci sia un tavolo a dire ... di porre in essere attività di dumping sociale sul costo del lavoro a danno delle aziende presenti in Italia". "Alla stessa maniera - ha concluso Mazzeo - richiameremo alle proprie responsabilità i ..." Succede tutto in pochi minuti. Dentro e fuori la prefettura di Firenze chiamata a ospitare la crisi di Gkn, l'azienda di Campi Bisenzio che una settimana fa ha annunciato la chiusura dello stabiliment ...